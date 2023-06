La farine de votre pain bientôt wallonne?

Le décor est planté: la farine nécessaire à la boulangerie est essentiellement importée sur base de céréales venues de France ou d’Allemagne.

Le constat n’est pas récent mais incite les acteurs de la filière céréales à proposer des solutions. C’est l’objectif du projet ValCerWal dont l’objectif est de mieux valoriser les céréales wallonnes. Le projet – mené en partenariat avec le CePiCOP et le Collège des producteurs – a ainsi développé trois approches pour limiter les problèmes de qualité. "L’objectif est de montrer qu’il est possible de faire du blé panifiable en Wallonie puisque d’autres régions y arrivent", explique Bruno Godin, expert au CRA-W (Centre wallon de Recherches agronomiques). Quelle est alors la destination actuelle des céréales wallonnes ? "Dans l’industrie du feed (alimentation animale), dans l’amidonnerie (notamment les plats préparés) et l’éthanolerie (production d’éthanol)."

Mieux trier les céréales

Pour que les céréales soient qualifiées de panifiables et qu’elles puissent être destinées à l’alimentation humaine, leur qualité doit être de niveau supérieur. Le projet ValCerWal réfléchit aussi à la mise en place d’un système de tri très sélectif afin de proposer des lots de céréales panifiables.

Mais ensuite, ce sont les producteurs qui devront suivre. Ils sont peu nombreux à s’engager actuellement dans la filière panifiable, car elle n’est pas suffisamment rentable et les agriculteurs privilégient ainsi le blé standard.

Concrètement, les meuneries wallonnes travaillent directement avec leur propre réseau d’agriculteurs. Mais un producteur qui veut proposer ses céréales au grand marché ne trouvera pas d’interlocuteur. "Il n’y a pas de marché en Belgique où on stocke les céréales panifiables. Ce qui est important pour l’agriculteur, c’est sa marge brute." Les céréales panifiables étant plus exigeantes à produire, l’agriculteur pourrait voir sa marge bénéficiaire se restreindre. "À l’étranger, il y a un marché premium et le producteur reçoit un bonus. Chez nous, l’ensemble des maillons de la chaîne doit encore se mettre d’accord." Simple exemple, la FEGRA (Fédération belge des négociants en céréales) ne propose aucun barème et cotation pour les céréales panifiables.

La demande en Belgique existe mais c’est la filière qui fait défaut. Les chiffres le confirment: en 2020, la Belgique a importé 8,6 millions de tonnes de céréales. La qualité fait aussi défaut puisqu’en fonction des années, les blés de qualité supérieure peuvent aussi être déclassés et destinés au fourrage. D’où la nécessité de la mise en place d’un tri très sélectif.

"Opérationnel pour fournir les boulangeries de Wallonie"

Du côté des meuneries, on se dit prêt. Notamment aux Moulins de Statte où son administrateur délégué, Guy Demol, estime "être opérationnel pour fournir toutes les boulangeries de Wallonie". Pour lui, le seul frein actuel, "c’est que les boulangers achètent de la farine au nord du pays". Installés à Huy, les Moulins de Statte sont localisés au cœur d’un véritable bassin céréalier entre Hesbaye et Condroz. "On a de très belles céréales de qualité et en quantité. "

Le meunier mosan se dit aussi compétitif vu la taille de son entreprise. "On vient de signer un contrat avec Cora alors qu’on était mis en concurrence avec des moulins flamands. "

Quant au prix payé à l’agriculteur, les Moulins sont en mesure de prop oser "une double prime". "Ce n’est plus un problème de prix, assure-t-il. Ni d’un encadrement agronomique. Tout est en place pour que le millier de boulangers artisanaux de Wallonie changent leurs habitudes."