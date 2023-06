Fortes chaleurs: des trains supplémentaires affrétés vers la Côte ce week-end pour faire face à l'affluence touristique

Sécheresse: la Haute-Ourthe interdite aux kayaks, les autres cours d'eau en Wallonie "devraient suivre"

Le kayak n'est plus autorisé sur la Haute-Ourthe et les autres cours d'eau "devraient suivre", déclare mardi à l'agence Belga le responsable de l'activité au sein de la direction des Cours d'eau non navigables de la Région wallonne, Emmanuel Gennart. En cause: la sécheresse.