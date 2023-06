Fernand Grifnée (Ores): "La transition énergétique, c’est le marathon de Paris, et on va s’entraîner pour ça"

"Heureusement, on a toujours été prudents, précisément pour faire face à un coup dur. Donc, on s’en sort sans casse. Et avec 100 millions en moins, je suis serein pour 2023 ", assure l’administrateur délégué d’Ores.

Dividendes

La crise de l’énergie de 2022 n’a donc pas rapporté plein d’argent aux gestionnaires de réseau de distribution ? "Non, l’explosion des prix n’a pas généré un super profit mais un super coût. Nos tarifs n’ont pas changé", rappelle Fernand Grifnée. Et puis, second point commun avec les Windsor, le GRD est un très gros consommateur d’énergie. La facture a été multipliée par 5 ou 6.

"Il y a un an, le résultat était de 180 millions. Aujourd’hui, on est à 79,5 millions. Mais on a passé le cap de 2022, en tenant nos engagements. " Dont celui-ci: garantir un revenu stable à 75% des Communes wallonnes, les actionnaires du GRD. Qui se retrouvent ce jeudi en assemblée générale, pour examiner le nouveau plan industriel.

"C’était du jamais-vu"

Il y avait d’autres engagements à tenir, au-delà des dividendes aux Communes.

Comme assurer le service public dans ce qu’il a de plus essentiel. Pour le GRD wallon, ça voulait dire concrétiser les mesures d’aide décidées par le gouvernement pour protéger les clients les plus fragiles.

Collaboration intensifiée avec les CPAS, mise en place d’un "bouclier hivernal" destiné à geler les acomptes, les recouvrements et les tarifs. Etc.

"On a dû préfinancer tout ça. On a aussi dû faire face à de l’inédit. Des fournisseurs ont rejeté des clients. C’était du jamais-vu ! Boulangers, locataires de logements sociaux, hôpitaux… Ces clients que les marchés ne voulaient plus, on les a pris en charge, souligne Fernand Grifnée. Je ne suis même pas certain qu’on pouvait… "

Diagnostic: pas prêts…

Enfin, la transition énergétique, le tout gros enjeu. Le GRD y a consacré ce qu’il a pu en 2022 (+17%). "Sans cette crise, on aurait des réserves financières à investir dans cette transition…"

Mais Fernand Grifnée le redit: il y a désormais " un moment de sérénité, d’apaisement et de stabilisation": les Communes ont rechoisi leur GRD pour 20 ans et la méthodologie tarifaire pour 2025-2029 a été définie par le régulateur wallon, la Cwape.

Sous réserve d’une nouvelle tuile, " les dossiers stressants sont derrière nous ". Le GRD peut enfin mordre dans le gras du dossier "transition énergétique", avec un plan industriel. Que Fernand Grifnée compare à un programme d’entraînement sportif de longue haleine. " Parce qu’on nous demande de courir le marathon de Paris. Est-ce qu’Ores est prêt ? Oui, pour les 20 km de Bruxelles. Pour le marathon de la transition, on n’y est pas. Les problèmes de décrochage des onduleurs en sont la preuve ", glisse-t-il (Voir à ce sujet notre article et notre vidéo)

Plan d’entraînement

Il fallait déjà rendre concrets les objectifs de décarbonation de la Région wallonne fixés pour 2030 et 2050. Ça représente combien de véhicules électriques ? De panneaux photovoltaïques ? Avec quelle évolution pour le système chauffage ? Dans quel timing ? "On a travaillé avec un consultant pour scénariser ces objectifs, explique le patron d’Ores. Au moins, on a une base."

Le plan "d’entraînement" doit être financé. Les investissements nécessaires pour permettre au réseau basse tension de répondre aux exigences de la transition énergétique, ça va coûter de l’argent: " 4 milliards sur 10 ans (NDLR: au lieu de 3 milliards en vitesse de croisière normale)".

"Il y a un an, je me sentais un peu seul quand je réclamais plus de moyens pour les GRD. C’est pour ça que j’étais un peu nerveux, sourit-il. Aujourd’hui, tout le monde est convaincu qu’il faut investir dans le réseau pour réussir la transition énergétique." La crise aura au moins eu cette vertu: servir d’accélérateur.