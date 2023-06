Pour aborder le premier sujet de l’émission, Yvan Verougstraete a invectivé le gouvernement sur le dossier “réforme fiscale”. “Il est temps que le gouvernement agisse et arrête de parler. Aujourd’hui on est dans une situation catastrophique, on file droit dans le ravin. Au mieux on accouchera d’une “réformette”.

Selon le démocrate, trois choses sont essentielles pour résoudre le problème de la réforme fiscale. “Il est nécessaire de libérer le travail. Par exemple, si on ne trouve pas de crèche pour libérer les mamans qui veulent travailler, c’est problématique. Premièrement, augmenter les quotités exonérées d’impôt. Deuxièmement rémunérer tous les travailleurs de 450 euros net et enfin diminuer les taux d’impôt pour qu’ils deviennent plus acceptables.”

Afin de réaliser ce plan d’investissement, de nombreux milliards devront être débloqués. Viens donc la question du capital : que proposent les Engagés ? “Tout d’abord, il faut taxer les plus-values boursières. Lorsque vous avez des actions et gagnez de l’argent, il faut qu’une petite partie soit imposée sur les revenus du capital, pas spécialement sur le capital lui-même”, explique Ivan Verougstraete.