Les Belges ont moins confiance dans les informations et s'y intéressent moins

Alors que l'information en ligne a connu un regain d'intérêt durant la période du Covid-19, ce sursaut s'est estompé en 2023. Les 2.025 Belges interrogés via Internet par l'Institut Reuters, en collaboration avec l'institut de sondages YouGov et la VUB, sont aujourd'hui 44% à avoir confiance "la plupart du temps" dans les informations. La fracture est nette entre les francophones (36%) et les néerlandophones (51%), même si la baisse est visible au nord comme au sud (- 7 points de pourcentage).