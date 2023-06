L’aéronautique belge veut voler plus loin

La Belgique frappe à la porte du programme, car le gouvernement mesure l’ampleur des retombées à venir. Récemment le PDG de Dassault, Éric Trappier, a rappelé à la Belgique qu’il n’était pas favorable à élargir le trio. Et d’autant plus que notre pays a privilégié les Américains de Lockheed Martin pour remplacer ses avions de combat…

«Si on va dans le SCAF, on permet à l’industrie de notre pays de se développer, continue Stéphane Burton. Je pense que ce programme sera plus fort s’il y a plus d’États européens dedans. Et il n’y aura pas de défense européenne s’il n’y a pas de retour dans tous les pays européens.»

À quelques jours du Salon international de l’aéronautique au Bourget, le patron a fait le point sur l’activité industrielle aéronautique en Belgique.

À l’entendre, tout ne va pas mal. Mais il faut continuer à investir dans un secteur dont la réputation a évolué ces dernières années. «Quand on parlait de nous, il y avait trois mots grossiers.» Et il commence par «l’aéronautique» assimilé à des pollueurs. Puis «la défense» dont la dimension guerrière ne plaît pas. Et en suite «l’industrie» qui «n’est pas cool».

La donne a quelque peu changé. La guerre en Ukraine a rappelé la nécessité d’un équipement permettant davantage de se défendre plutôt que d’attaquer.

Là où notre pays peut rivaliser avec les grands industriels du secteur, ce n’est pas sur «le cost leadership» (domination par les coûts) mais plutôt sur «la différenciation technique». L’expertise belge est reconnue auprès des plus gros avionneurs, mais aussi dans le domaine spatial, il faut dès lors mettre en œuvre une politique industrielle favorable au secteur aéronautique, soutient Stéphane Burton.

Trois facteurs à améliorer

Trois facteurs permettront à l’industrie belge de marquer cette différenciation. Il cite ainsi l’innovation et les collaborations avec les universités. «On a les acteurs, mais il faut les préserver sur le long terme.»

Raison pour laquelle Orizio va développer son académie. «On emploie environ 700 personnes en Belgique. On veut leur donner 3 à 5 jours de formation supplémentaires par an.» L’objectif de l’académie est avant tout d’améliorer la gestion humaine.

Coûts d’infrastructures trop élevés

Second point qui permettrait d’améliorer la compétitivité belge : les infrastructures. Leurs coûts sont jugés excessifs. Orizio group est ainsi installé dans 300 000 m2et Stéphane Burton rappelle que les loyers «ont augmenté jusqu’à 50 % de plus en un an et demi». Le coût de l’énergie est aussi une entrave à la concurrence. «Nous, on s’est tapé +200 % alors qu’en France, on a garanti les prix à 4-5 %.» Raison pour laquelle le groupe aéronautique belge compte investir afin de devenir propriétaire de ses bâtiments.

Dernier point problématique, c’est «l’accès au financement». Pas forcément pour Orizio mais pour le secteur de manière générale. «Il y a deux ans, pour une industrie de la défense, c’était presque impossible de trouver un financement. On n’a pas de banque industrielle qui aide les partenaires.»