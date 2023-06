Fernand Grifnée (Ores) "On ne peut pas accepter que les onduleurs photovoltaïques décrochent"

Les réseaux de distribution n’ont simplement pas été créés pour ça. Les chantiers réalisés au cours de ces 10 dernières années ont permis de garder la tête hors de l’eau. "Mais on a atteint la limite."

Pour avancer, il faut savoir où se situent exactement les décrochages. On a cartographié les problèmes ? A-t-on clairement identifié les zones sur lesquelles intensifier les chantiers en priorité ? "Non. Et les plaintes ne sont pas un indicateur suffisant. Il faut un outil de mesure précis sur le réseau." Les compteurs intelligents seront parfaits dans le rôle. Quand tout le monde sera équipé. "Mais on en est à 165 000 installés sur 1,3 million de compteurs Ores. Bon, cette fois, la Région est convaincue qu’il faut intensifier leur déploiement. On peut avancer. On doit avoir une vue sur tout le réseau basse tension, soit 90 000 circuits pour Ores."

"Prévenez-nous, on a besoin de l’info"

En attendant, on fait quoi ? " On prévient le GRD. Sur notre site, la bannette de contact spécifique pour les onduleurs qui décrochent est tout de suite accessible. C’est très facile. On doit au moins avoir l’info pour voir ce qu’on peut faire. "

Attendre 2028 que les investissements aient fait leur office ? "Pas forcément. On peut déjà proposer un compteur intelligent. Vérifier qu’une autre bande n’est pas libre dans le même couloir, comme sur une autoroute. Éventuellement organiser une petit chantier… OK. Tout ne se réglera pas en un coup de baguette magique. Ce n’est pas une ampoule à remplacer. Mais ce n’est pas pour ça qu’on ne peut pas faire quelque chose tout de suite. "

En attendant, les discussions sur une éventuelle indemnisation ont commencé.