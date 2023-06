Équipements numériques: "Il faut réduire l’impact environnemental", affirme Daniel Senesael, député PS

"Les équipements numériques sont associés à plusieurs formes de pollution tout au long de leur cycle de vie, explique Daniel Senesael. Rien que pour leur phase de production, l’extraction et le raffinage des métaux provoquent des pollutions aux écosystèmes sans parler de drames humains liés aux contaminations de l’air, des eaux et du sol."

Ce texte, qui vise à fixer une série de priorités sur lesquelles le gouvernement devrait travailler, a été préparé en concertation avec différentes associations. "Nous avons notamment demandé l’avis du Réseau belge des ressources naturelles, Green IT ou encore Test-Achats, ajoute Daniel Senesael. "Il faut rappeler que la partie la plus importante des déchets électronique est brûlée, enterrée ou même abandonnée dans des décharges."Face au défi de l’obsolescence programmée, le député PS estime que le gouvernement doit pousser l’Europe "à prendre le taureau par les cornes": "Les outils numériques, les smartphones, les objets connectés sont aujourd’hui nécessaires. On ne peut plus s’en passer et ils apportent de bonnes choses. Il ne faut donc pas s’attaquer au numérique, mais bien au numérique non-durable. Il faut s’attaquer aux producteurs de produits à faible durée de vie, polluants et jetables. Vendredi, j’ai dû racheter une montre connectée pour le sport parce qu’après quatre ans, elle n’est plus réparable. Il s’agit d’un problème sur lequel il faut agir parce qu’en plus de nuire au climat, il piège les consommateurs."

Concrètement, la résolution demande notamment au gouvernement de soutenir aussi activement au niveau européen l’élaboration de critères de réparabilité et de durabilité des équipements IT. Mais aussi la mise en place d’indices de réparabilité au niveau européen ou encore une extension de la garantie sur les appareils électroniques.

Rappelons qu’au niveau belge, la ministre de l’Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo) travaille sur la création d’un indice de réparabilité. Son avant-projet de loi a été approuvé le 2 juin par le Conseil des ministres.