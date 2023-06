Une discrète unité d’élite de la police fédérale belge recrute

La DPA compte trois sous-entités et les policiers chargés de la protection des personnes sont environ 120 actuellement. Les VIP sur lesquels ils veillent doivent pour certains être accompagnés en permanence, tandis que d’autres le sont manière temporaire, par exemple des chefs d’État en visite en Belgique, ou des personnes ayant fait l’objet de menaces particulières.

Ces policiers spécialisés travaillent sur tout le territoire national mais peuvent aussi assurer la protection de personnalités belges lors de séjour à l’étranger.

”On sait quand on commence une mission, jamais quand on la termine : ce n’est pas une unité où les agents sont sûrs de rentrer à la maison à 19 h. Parfois, ce sera trois jours plus tard… sourit un formateur. Il faut être ultra-flexible, dans tous les sens du terme : sur les horaires bien sûr, mais aussi s’adapter aux gens et aux circonstances.”

Cette unité spécialisée est toujours à la recherche de candidats pour intégrer ses rangs, notamment des dames qui manquent un peu actuellement. Il y avait d’ailleurs une policière, lundi, dans l’équipe testée à Nivelles.

Il n’existe aucune condition d’âge : on peut postuler à 45 ans, mais il faut être policier à la base. Et comme on s’en doute, il faut aussi réussir certains tests physiques et psychologiques.

Protéger des personnalités, être au contact de celles-ci en toutes circonstances, exige aussi un respect absolu de la déontologie. Ces agents bénéficiant d’une habilitation de sécurité, ils font également l’objet d’une enquête lorsqu’ils sont engagés.

”On cherche des candidats, c’est clair. Mais ce n’est pas pour cela qu’on diminue les exigences de la formation, confirme un responsable. Le profil idéal, c’est quelqu’un de rigoureux mais avec une grande capacité d’adaptation, qui est ouvert d’esprit et qui a soif de connaissances.”

Pour plus d’informations et rencontrer des membres de l’équipe, rendez-vous sur le site de la direction de la protection de la police fédérale.