Thierry Bodson, Président de la FGTB, sur le projet de loi des anticasseurs : “C’est une loi inacceptable aussi grave qu’un saut d’index…”

Thierry Bodson s’y oppose : “C’est d’abord le contexte dans lequel la loi est déposée… Depuis quelques semaines avec le conflit Delhaize on a assisté à une série de jugements qui sont inadmissibles pour nous. Tout d’abord au départ, il faut rappeler que les huissiers viennent avec des astreintes de 1000 euros par clients et non par grévistes”, avant de poursuivre : “On considère maintenant dans ce pays que le droit d’aller acheter dans un magasin est supérieur à un droit fondamental comme le droit de grève ou aux droits sociaux des travailleurs […] La convention 87 de l’OIT stipule que le droit de grève est un droit fondamental alors que le droit d’aller acheter au Delhaize ne l’est pas.”

Pour le Président de la FGTB ce projet de loi cherche à contrecarrer la loi anticasseurs. “Quand on regarde la loi, les casseurs vont passer au travers des gouttes”, explique-t-il. “Un gréviste qui se ferait condamner par cette nouvelle loi, serait dans l’impossibilité de manifester pendant trois à six ans dans n’importe quelles manifestations”, appuie-t-il. Le ministre de la Justice veut mettre en place cette loi pour sanctionner les vandales mais pour Thierry Bodson, l’objectif n’est pas atteint. “Autant nous sommes contre les casseurs, lors de nos manifestations ils sont condamnés. C’est évident pour nous d’avoir des lois contre les casseurs mais ici ce n’est pas le cas. Un gréviste qui fait un piquet de grève devant son entreprise avec un feu de palette sera considéré comme condamnable”, explique Thierry Bodson.

Est-ce que la Vivaldi est antisyndicat ? “Avec ce qu’il s’est passé dans cette législature, par la succession des jugements négatifs et ce projet de loi du ministre Van Quickenborne, c’est un gouvernement qui a fait régresser le droit de grève et de manifester dans ce pays de façon violente et importante […] C’est une loi inacceptable aussi grave qu’un saut d’index”, déclare le Président de la FGTB.

Pour Thierry Bodson, la démocratie c’est permettre aux citoyens de pouvoir contester, manifester dans le respect.

Autre dossier abordé ce matin, celui de la réforme fiscale. Le gouvernement fédéral devrait se réunir cette semaine pour peut-être voir le bout de tunnel. Qu’attendent les syndicats de cette réforme ? “On attend qu’on ne parte pas du principe qu’une réforme fiscale est neutre budgétairement… L’objectif d’une réforme fiscale est de rendre la fiscalité plus juste”, argumente Thierry Bodson.