Mathieu Michel annonce l’ouverture de my.data: "Chaque Belge peut désormais savoir qui a consulté ses données personnelles"

Dans l’objectif d’améliorer la digitalisation des services publics, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a mis en place un intégrateur de services.

Il s’agit d’une plate-forme gérée par l’État fédéral qui permet l’échange sécurisé de données électroniques à destination des services publics, mais aussi de toute organisation remplissant une mission légale d’intérêt général.

Une porte d’entrée sécurisée qui permet à toute une série d’acteurs (fonctionnaires, agents, notaires…) de consulter des données authentiques sur des citoyens provenant de différentes sources, comme le registre national, les données fiscales, les actes notariés, ou encore le registre du Car-Pass.

Comment fonctionne my.data?

Ces bases de données interconnectées vont perdre de leur opacité. Depuis ce mardi, chaque citoyen a la possibilité de se rendre sur le site mydata.belgium.be pour vérifier si une autorité ou une institution a consulté ses propres données personnelles au cours des six derniers mois.

Pour consulter son rapport personnel, chaque citoyen doit d’abord se rendre sur le site avec un ordinateur ou un smartphone.

Pour utiliser le service, deux options sont possibles : soit la connexion à l’aide d’un lecteur de carte d’identité, soit l’utilisation de l’application Itsme.

Une fois connecté, le citoyen découvre alors une interface simple où apparaît, en très grand, le nombre de fois que ses données ont été consultées au cours des six derniers mois.

Un tableau reprend aussi pour chaque consultation l’identité de l’autorité qui a reçu les données, l’identité de la source de ces données, leur catégorie et la date de consultation. Les citoyens peuvent aussi télécharger un rapport personnel qui ajoute des détails sur l’identité des personnes ou de l’organisation qui ont consulté leurs données.

Qui consulte et pourquoi?

La consultation par des fonctionnaires ou par une autorité habilitée peut se retrouver derrière des situations très diverses.

Dans votre rapport, vous pourriez, par exemple, retrouver la trace de votre propre utilisation d’une application gouvernementale.

Ou encore la consultation de votre dossier par un service public avec lequel vous avez directement été en contact, comme l’administration communale.

Enfin, une personne habilitée pourrait aussi avoir effectué une recherche dans vos données dans le cadre de son travail sur le principe du “OnlyOnce”, qui veut qu’on ne doive pas demander à un citoyen une information dont l’État dispose déjà.

Par ailleurs, il peut y avoir aussi des consultations automatiques de nuit réalisées par un ordinateur dans le cadre d’une mise à jour ou de la synchronisation de différentes bases de données.

Opération transparence

Pour le secrétaire d’État à la digitalisation, Mathieu Michel, cette nouveauté est la troisième étape d’une “opération transparence” initiée il y a deux ans.

“Je suis convaincu que l’utilisation des innovations amenées par les outils digitaux ne peut fonctionner que s’il y a une confiance des citoyens, explique Mathieu Michel. Or, la base de la confiance, c’est la transparence. Ce qu’on présente aujourd’hui, c’est une révolution. C’est permettre à chaque Belge, à chaque citoyen, de savoir qui a consulté ses données personnelles et pour quoi faire. C’est une grande opération de transparence qui vise à alimenter la confiance.”

Un projet qui devrait aller de pair avec la mise en place, d’ici la fin de l’année, d’un véritable portefeuille digital.

Les limites de my.data

My. data n’est cependant pas exhaustif. Et vous ne pourrez pas retrouver les consultations de l’ensemble de vos données personnelles dont disposent les différentes administrations du pays. “Actuellement, les seuls éléments repris sont ceux qui passent par l’intégrateur de service fédéral, explique Godefroid Drugman, Program manager UGD au SPF Bosa. Pour les citoyens, nous sommes conscients qu’il s’agit de concepts parfois très théoriques. On a donc essayé de rendre un maximum d’informations très accessibles dans une rubrique du nouveau site Web.”

Pourquoi votre rapport personnel de my.data omet certaines consultations…

Qui dit première étape vers davantage de transparence dit, hélas, encore des lacunes. Ainsi, dans votre rapport personnel disponible sur MyData, il ne sera pas possible de jeter un regard sur l’identité des utilisateurs qui auraient consulté en direct une des bases de données interconnectées.

En direct ? Pour faire simple, si l’on prend le Registre national, une administration peut y avoir accès via deux canaux : soit via le canal direct, soit le via le nouveau canal intégré et géré par les services du SPF Stratégie et Appui (Bosa).

Or, si vous consultez votre rapport personnel sur MyData pour savoir qui a consulté votre fiche au Registre national, vous ne retrouverez que les “traces” laissées par des fonctionnaires qui sont passés par ce nouveau canal.

Notons que, pour le Registre national, il est également possible de savoir via “Mon Dossier” quelles sont les administrations qui auraient consulté votre fiche personnelle, et ce, via l’ensemble des canaux existants.

Enfin, notons que cette porte d’entrée à ces données mise en place par Bosa peut-être utilisée par les services de police. Mais, assez logiquement, les consultations réalisées dans le cadre d’une enquête policière ou judiciaire ne seront pas mentionnées dans votre rapport personnel.

Mathieu Michel : “Fin 2023, les Belges pourront également consulter leurs données”

Le secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel, veut avancer vers la quatrième étape de son “Opération transparence”.

Mathieu Michel, my.data permet à chaque citoyen de savoir qui a consulté ses données personnelles. Mais ce système ne comprend pas certaines bases de données majeures, comme celles d’eHealth ou celles de la Banque carrefour de la sécurité sociale…

Effectivement. Mais c’est une première étape. my.data reprend les données liées au plus gros intégrateur de services, celui du SPF Bosa, qui rend accessibles ses fichiers journaux, soit ses “logs”.

Ce qu’il faut, c’est que cette démarche soit désormais inspirante pour toute une série d’autres opérateurs. Mais je n’ai pas le moindre doute sur le fait que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ce projet va s’élargir.

En matière de transparence, quelle sera la prochaine étape ?

Très clairement, d’ici la fin de l’année, on va permettre à chaque Belge de découvrir sur my.data les données personnelles dont l’État dispose. Cette dernière étape est prévue pour la fin de l’année 2023.

Les citoyens peuvent-ils s’attendre à d’autres nouveautés en matière de digitalisation des services publics ?

Plus largement, my.data fait partie d’un ensemble de fonctions qui sont en train d’être développées afin qu’elles soient intégrées dans le futur portefeuille digital.

Une fonction importante de ce dernier sera l’évolution de l’eBox, c’est-à-dire la messagerie officielle dont dispose chaque citoyen. Dans quelques jours, nous présenterons à la Chambre l’évolution de la loi encadrant l’eBox. Ce qui permettra d’utiliser cette messagerie comme un véritable outil de communication interactif entre les citoyens et leurs administrations. On pourra utiliser notamment l’eBox pour envoyer et recevoir des envois recommandés qualifiés. Ce projet aura un impact très important, car cet eBox ne coûtera que 5 millions d’euros par an à l’État alors qu’il permettra de dégager une économie de près de 50 millions d’euros par an.

Dans L’Avenir, vous préconisiez en mars dernier la mise en place, au niveau européen, d’une Agence européenne des algorithmes sur le même modèle que l’Agence européenne des médicaments. Où en est-on ?

J’ai pris contact avec mes homologues des autres pays européens. Et ceux-ci semblent plutôt favorables. C’est donc un projet qui prend bon train. L’idée est globalement accueillie de façon positive.

Il est probable qu’en 2024, lors de la présidence belge de l’UE, il s’agira d’un des points essentiels dont nous discuterons. Et il s’agira de trouver un accord pour créer cette agence européenne qui pourra avoir, comme fonction, d’éclairer, d’auditer, et de générer de la maturité et de la compétence sur les algorithmes, mais aussi plus largement sur l’intelligence artificielle.