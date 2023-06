Depuis 2019, près de 2.000 places ont été créées dans les maisons de repos wallonnes

Près de 2.000 places supplémentaires ont été créées dans les maisons de repos wallonnes, majoritairement depuis 2019. Quelque 300 places de court séjour ont également vu le jour et pas loin de 6.000 places de maison de repos ont été requalifiées en places maison de repos et de soins sur 10 ans, répondant aux besoins des profils les plus lourds, a indiqué la ministre wallonne de l’Action sociale, Christie Morreale, ce mardi, en commission du parlement régional.