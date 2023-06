1/ La police fédérale teste ses bodyguards à Nivelles

Après dix semaines de formation, des policiers spécialisés dans la protection de personnalités ont participé lundi à un exercice à la collégiale de Nivelles. Un commissaire de police jouait le rôle d’un VIP passionné d’architecture, ayant décidé de visiter la cité des Aclots et d’ensuite faire quelques achats sur place.

Sept (vrais) policiers étaient chargés d’assurer sa protection

2/ Dylan, amputé des deux jambes, courra le 5 km du jogging de Verviers grâce à une ASBL

Grâce à l’ASBL Leg’s Go, le Calaminois originaire de Plombières, Dylan Rinck (31 ans), va avoir deux prothèses pour ses jambes. Il participera l’an prochain au 5 km.

Récit.

3/ Le filtre à eau de Marchin est à nouveau à vendre

Le loft est atypique, mais il offre une vue exceptionnelle sur la vallée du Hoyoux. Le filtre à eau de Marchin, qui l’abrite, est à vendre.

4/ Ralph Bouffioux, ce Namurois disparu qui a effectué un voyage intérieur de 13 846,7 kilomètres

De retour chez ses parents après 15 mois d’absence, Ralf Bouffioux ouvre le carnet de bord de cette disparition qui l’a aidé à se reconstruire.

5/ 230 familles recevront un kit "Made in Wapi" pour se préparer à passer une nuit à la belle étoile

230 familles wallonnes (au moins car il est encore possible de s’inscrire) recevront le kit "Osons la nuit" qui les aidera à passer la meilleure nuit à la belle étoile possible, les 30 juin et 1er juillet prochains. Cet outil made in Wapi est une invitation à se connecter à la nature.

6/ Vague de chaleur : les conseils de nos lecteurs pour protéger les jardins et les potagers

Face au manque de pluie et aux températures élevées, comment protéger les potagers et les jardins ? Voici quelques conseils de nos abonnés.

7/ Le conducteur pris en chasse à 180 km/h sur la N.81 est-il le bon ?

Un conducteur français domicilié en Alsace est poursuivi pour rébellion armée devant le tribunal correctionnel d’Arlon. Mais son avocate prétend que le conducteur ne pouvait être à Messancy au moment des faits car il aurait été hospitalisé à Mulhouse !

8/ Jake Shears, toujours le dernier à danser

Le flamboyant Jake Shears enflamme la piste de danse avec "Last Man Dancing" et confie vouloir travailler avec les frères belges Stephen et David Dewaele de Soulwax.

9/ Euro féminin de basket: la capitaine des Belgian Cats, Emma Meesseman, veut y aller étape par étape

Elle a tout gagné en club. Cinq titres en EuroLeague, un en WNBA, un en championnat de Belgique, six en Russie et un en Turquie, sans oublier sa belle collection de trophées MVP. À 30 ans, Emma Meesseman a égalé le palmarès d’Ann Wauters, l’icône du basket-ball féminin belge.

Le monde entier nous envie l’intérieure yproise à la vision de jeu exceptionnelle. "Emma, elle sait tout faire", entend-on souvent de la bouche de joueuses, d’entraîneurs ou de spectateurs.

Pourtant, Emma Meesseman est loin d’être rassasiée.

10/ Liam Everts dans les traces de Stefan et Harry en motocross: "J'ai franchi un palier ce week-end"

Son grand-père Harry a gagné 56 Grands Prix et enlevé quatre titres mondiaux. Son légendaire papa Stefan s’est imposé dans 101 Grands Prix et a décroché le record de dix sacres mondiaux. Si une couronne mondiale est encore très loin pour Liam Everts, 19 ans le 6 août prochain, le Limbourgeois est désormais aussi un vainqueur en Grand Prix. Bon sang ne saurait mentir.