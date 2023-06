Procès des attentats de Bruxelles: la présidente suspend l'audience "pour des raisons impératives", le calendrier sera revu

Après une courte interruption d'audience, Me Olivia Venet s'apprêtait à prendre la parole pour la partie civile quand la présidente a mis un terme à la journée de procès. Jusqu'alors, Mes Laura Jouveneau, Marion de Nanteuil et Sébastien Delhez s'étaient succédé à la barre pour présenter les éléments qui, selon eux, doivent mener le jury à déclarer l'accusé Ali El Haddad Asufi coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Me Venet devait continuer la plaidoirie pour les parties civiles au sujet de l'accusé Bilal El Makhoukhi quand la présidente a fait son annonce.