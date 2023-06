Chauffeurs de bus: les nouvelles recrues arrivent (doucement) mais la pénurie reste préoccupante

La moyenne d’âge chez les chauffeurs étant de 54 ans, la situation risque d’aller de mal en pis, dit-il.

Une centaine de candidats seulement sont formés chaque année. Les formateurs manquent aussi. "Plusieurs centres de formation du Forem ont des listes d’attente pour les demandeurs d’emploi intéressés. Ces délais atteignent facilement 6 mois dans certains endroits." La formation elle-même dure de 3 à 4 mois.

Pour les transports scolaires, la ministre en charge de la Fonction publique Valérie De Bue (MR) annonce en commission du Parlement wallon que les cabinets concernés sont en contact pour trouver des solutions, y compris avec la ministre de l’Éducation Caroline Désir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Une réunion se tiendra tout prochainement avec les différents cabinets. Mais il faut voir le problème dans le cadre plus complet du marché de l’emploi", réagit Valérie De Bue.

Le député Écolo Manu Disabato interrogera d’ailleurs la ministre de l’Emploi Christie Morreale (PS) ce mardi en commission.

202 à la mi-juillet

Interpellé lui en commission Mobilité par le député André Antoine (Les Engagés), le ministre Écolo Philippe Henry a fait le point, à tout le moins pour le TEC et ses 500 postes à pourvoir cette année. On apprend que, au 1er juin, "153 conducteurs ont intégré le TEC et 49 supplémentaires sont actuellement en formation au sein de ses auto-écoles. " Soit 202 conducteurs disponibles pour mi-juillet.

Il en reste encore près de 300 à dénicher: "38 pour le Hainaut, 88 pour Namur/Luxembourg, 85 pour Liège, 27 pour le Brabant Wallon, et 56 pour Charleroi. "

Mais Philippe Henry fait remarquer que la campagne menée par le TEC et le Forem (via notamment des Job Days) permet de doper de 55% le nombre de candidats au poste de conductrice ou de conducteur.