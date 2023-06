Les mesures contre la grippe aviaire seront assouplies dès ce samedi 10 juin

Le confinement des volailles et des oiseaux ne sera plus obligatoire pour les détenteurs enregistrés d'animaux à titre de hobby et les professionnels à partir du samedi 10 juin 2023, indiquent vendredi le cabinet du ministre de l'Agriculture David Clarinval et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca).