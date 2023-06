Les membres du personnel ouvrier contestent la baisse des dotations allouées aux bâtiments scolaires et le projet de paiement des traitements du personnel ouvrier statutaire à partir de ces dotations.

Selon la CSC Services publics, la réduction des dotations "affecte directement" la capacité du personnel à travailler dans de bonnes conditions et a créé "une situation financière précaire". La transition vers le paiement des traitements du personnel ouvrier statutaire à partir de ces dotations ajoute par ailleurs de la complexité et peut entraîner des retards de paiement, poursuit le syndicat.

"Les travailleurs du personnel ouvrier estiment que ces mesures sont injustes et mettent en péril la qualité de l'éducation et le bon fonctionnement des établissements scolaires", explique le syndicat chrétien. "Ils demandent donc aux autorités compétentes de revoir leur décision et de garantir des conditions de travail et de rémunération justes et stables pour l'ensemble du personnel ouvrier."

Lors de la grève qui débutera le 9 juin, les travailleurs veulent sensibiliser le public et appeler les parents ainsi que les enseignants à exprimer leur solidarité. Le mouvement se terminera le 4 juillet par un rassemblement devant le cabinet de la ministre de l'Education Caroline Désir.

Le travail du personnel ouvrier comprend notamment l'entretien des bâtiments, la gestion des installations techniques ou encore la restauration scolaire.