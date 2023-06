Le 1er janvier 2022, la population s'élevait à 11.584.008 en Belgique. L'an dernier, elle s'est donc accrue de 113.549 personnes, soit une hausse de 0,98% "nettement supérieure à la normale", qui est d'environ 0,5%. Si le nombre plus important de décès (plus de 116.000) que de naissances (quelque 113.500) en 2022 explique en partie cette augmentation, celle-ci est surtout due à la différence entre le nombre d'immigrations (233.629) et d'émigrations (117.085). Il y a donc plus de personnes qui sont venues s'installer dans l'une des trois Régions belges que d'individus partis vivre ailleurs, pour un solde migratoire "plus fortement positif que la normale" (+116.544). Parmi les nouveaux arrivants, un quart (57.514 immigrants, soit 24,6%) avaient la nationalité ukrainienne.

Cette évolution se marque particulièrement en Flandre, où la croissance de population atteint 75.931 personnes. La région a accueilli 64.589 individus provenant d'un autre pays, dont 33.565 de nationalité ukrainienne.

En outre, le nombre de déménagements au sein de la Belgique (le solde migratoire interne) était positif en Région flamande (+15.781). Il y a donc eu plus de déménagements d'une autre Région vers la Flandre (38.617) que de déménagements de la Flandre vers une autre Région (22.836).

La forte croissance de la population en Flandre en 2022 est donc le résultat d'un solde migratoire interne "positif" et d'un solde migratoire international "fortement positif", qui ont compensé un solde naturel négatif (plus de décès que de naissances) et entraîné une forte croissance de la population de 1,13%.