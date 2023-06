Testachats lance une pétition pour augmenter les taux sur les comptes d'épargne

Les ménages sont confrontés à une augmentation des prix de nombreux biens essentiels et de consommation courante, avec une "inflation alimentaire qui flirte avec les 20% ", selon le baromètre de Testachats. "Dans ce contexte, voir à la fois les grandes banques se faire tirer les oreilles pour augmenter les taux sur comptes d'épargne, et le gouvernement limiter le rendement d'un produit aussi populaire que l'e-depo est choquant et suscite la polémique", dénonce l'organisation.