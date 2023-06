Les syndicats demandent le retrait “pur et simple” du projet de loi “anticasseurs”

Les protestataires se sont réunis le jour de la présentation du projet de loi pour une justice “plus humaine, plus rapide et plus ferme”, en commission Justice de la Chambre. L’un des articles du texte permet à un juge d’assortir une peine prononcée pour une série d’infractions commises lors d’un “rassemblement revendicatif” d’une interdiction de manifester.

”La liberté de se mobiliser, dans un monde fatigué et tendu, nous devons la protéger”, a souligné la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska. “Nous demandons le retrait pur et simple de ce projet de loi”, a renchéri le président de la FGTB, Thierry Bodson.

Les représentants syndicaux s’inquiètent d’un amalgame dans le projet de loi entre casseurs et manifestants. Les personnes mobilisées, venues de toute la Belgique, arboraient des banderoles portant des messages tels que “Syndicalistes, pas terroristes”, “Syndicalistes, pas criminels” ou encore “Touche pas à mon droit de grève”.

Plusieurs employés des magasins Delhaize étaient présents parmi les manifestants. Le passage sous franchise de 128 magasins et la grève des travailleurs, qui dure depuis trois mois, était au cœur des revendications de la manifestation. “On est dans un pays où le droit d’être dans un magasin est plus important que le droit social”, a déploré Thierry Bodson.

Une manifestation s’est également tenue plus tôt dans la matinée devant le tribunal de Bruges, où se déroule le procès de 14 militants de Greenpeace poursuivis pour une action menée dans le port de Zeebrugge en avril.