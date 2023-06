”Les libéraux sont les boulets de ce gouvernement”, tacle Paul Magnette

Le président du PS voit trois victoires à mettre à leur crédit. “Tout d’abord le relèvement de la pension minimum, qui passe d’environ 1350 euros à plus de 1650 euros. C’est la plus forte augmentation depuis que le système des pensions existe. Ensuite le refinancement des soins de santé, pour plus de 4 milliards, après la crise sanitaire du Covid. Et enfin la hausse du salaire minimum. Ça faisait 12 ans qu’on n’avait plus relevé le salaire minimum, pour faire en sorte que les gens qui travaillent soient mieux rémunérés”.

Dans la dernière année de législature avant le retour aux urnes, Paul Magnette espère pouvoir faire aboutir la réforme fiscale, qui devra être neutre budgétairement. “Pour le PS, il faut baisser fiscalité sur le travail, pour aider les bas et moyens salaires. Et il faut faire payer le coût supplémentaire en taxant les bénéfices du capital. Là, il y a une marge importante. La Belgique est une forme de paradis fiscal pour les riches”.

Sur la question de l’énergie, le président du PS estime que le nucléaire est une énergie de transition. “Je ne pense pas que ce soit une énergie d’avenir : le nucléaire est extrêmement coûteux, cela reste dangereux et il y a tout le problème de gestion des déchets. Mais même l’activiste suédoise Greta Thunberg le reconnaît : si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, on a besoin de nucléaire dans le mix énergétique actuellement. Prolonger des réacteurs existants de 10 ans, c’est du bon sens”.

Réagissant au tacle de Rajae Maouane sur l’éco-socialisme qui ne fonctionne pas, Paul Magnette nuance. “Si on veut une écologie qui fonctionne, ce n’est pas une écologie élitiste, arrogante, donneuse de leçon et punitive qu’il faut, mais bien une écologie populaire, sociale, accessible à tous et pas seulement réservée à quelques privilégiés”.

En guise de conclusion, le bourgmestre de Charleroi rappelle les partis avec lesquels il ne souhaite pas gouverner ou qu’il veut éviter et égratigne le PTB. “Ce sera évidemment 'non à l’extrême-droite' et si possible éviter les droites, donc les libéraux et la N-VA. Les libéraux sont les boulets de ce gouvernement. Je souhaite les gouvernements les plus progressistes possibles”, explique-t-il.

”Je regrette aussi que le PTB soit le seul parti francophone à ne pas avoir signé le cordon sanitaire contre l’extrême-droite. Le PTB répète aussi qu’ils n’iront pas au gouvernement. Donc ce sont des voix perdues pour la gauche et ça risque de rendre le MR incontournable”, déplore Paul Magnette. “Donc si on veut des gouvernements de gauche, il faut voter pour des partis qui prennent leurs responsabilités, en priorité pour le Parti socialiste”.