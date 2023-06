Premièrement, il doit vérifier l'avis de voyage sur diplomatie.belgium.be pour se renseigner sur le pays de destination. Ensuite, il est invité à vérifier la validité de son passeport et voir si un visa est nécessaire pour se rendre sur place ainsi que vérifier si un ou plusieurs vaccins sont nécessaires. Le SPF conseille aussi vivement de prendre une assurance, de se munir de numéros de téléphones importants, comme celui de l'ambassade belge sur place. Enfin, les Belges sont invités à s'enregistrer sur travellersonline.belgium, une base de données où les voyageurs peuvent enregistrer leur voyage, ce qui permet aux personnes inscrites d'être prises en charge en cas de catastrophe ou de crise.

Joris Salden, directeur général des Affaires consulaires, insiste néanmoins sur l'importance d'une assurance. "Trop de Belges ont besoin d'assistance. On a parfois jusqu'à 10 cas par jour qui font appel à notre assistance. La sécurité est une responsabilité partagée. Le citoyen a aussi son rôle."

La campagne se divise en plusieurs volets. Il y a d'abord eu cette semaine une page dans le journal Métro pour inciter les gens à s'inscrire sur travellersonline. Un marque-page qui reprend les six conseils sera également inséré dans chaque nouveau passeport distribué et enfin, une courte vidéo circulera sur les réseaux sociaux avec les différents conseils mentionnés.

"On veut ainsi s'adresser à la jeunesse, on veut inspirer la joie de voyager", précise Wouter Poels, porte-parole du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.