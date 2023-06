La Ville de Namur envisage la création d'un champ photovoltaïque alimentant 700 ménages

Un terrain communal, non-agricole, a été identifié à Salzinnes. Le projet est actuellement à l'étude auprès d'un bureau spécialisé. Une autre étude doit également évaluer la qualité biologique de la friche industrielle, les impacts de l'installation des panneaux solaires et la possibilité de valoriser une partie du terrain pour la biodiversité. Les résultats sont attendus dans le courant de l'été. Les procédures de concession devraient être réalisées dans la foulée, dès cet automne.

Dès cet hiver, la Ville de Namur va également planter des kilomètres de haies et d'alignements de saules têtards en bords de route, en zones rurales et en zones agricoles. L'objectif est à la fois de renforcer la biodiversité, d'offrir un abri et de quoi se nourrir à la faune, et de créer de la biomasse.