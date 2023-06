Plus de 10.000 signalements en 2022 pour des appels téléphoniques non désirés, notamment pour non-respect de la liste “ne m’appelez plus”

L’Inspection économique du SPF Économie a enregistré l’an dernier près de 52.000 signalements de pratiques commerciales trompeuses et de fraude. Ce chiffre est en augmentation de 8 % sur un an, mais reste en deçà de ce qui avait été enregistré en 2020, avec plus de 55.000 signalements. Cette année-là, marquée par la crise du coronavirus, avait engendré plus de plaintes liées au boom des achats en ligne pendant la pandémie.