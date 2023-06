Procès des attentats à Bruxelles : Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa autant coupables que les autres

Tant le "blessé de guerre" que le "logeur de Laeken" doit être reconnu co-auteur d’assassinats terroristes et tentative d’assassinats terroristes, ont estimé les procureurs Bernard Michel et Paule Somers au procès-fleuve des attentats qui ont secoué l’aéroport de Zaventem et la station de métro Maelbeek.

Le procureur Bernard Michel s’est d’abord penché sur le cas de Bilal El Makhoukhi. Le Belgo-Marocain, qui a été amputé d’une partie de la jambe droite après avoir été blessé en Syrie, "était non seulement le gardien des armes" mais il devient aussi la personne de contact de "l’émir" (Oussama Atar) resté en Syrie, selon le procureur fédéral, qui l’a qualifié de chef de la représentation belge de l’État islamique.

"De tous ceux qui ne devaient pas mourir le 22 mars, il reste le plus important", a poursuivi le parquet. Aux "frères" qui voudraient perpétrer de nouveaux attentats, il pourra fournir des armes; ceux qui voudraient rejoindre la Syrie devront passer par lui pour obtenir de faux papiers. "Il donne une pérennité au groupe après les attaques", selon Bernard Michel. En témoignent les mots de Najim Laachraoui à l’émir: "on va lui laisser la dernière adresse qu’on a, les armes et l’argent. Donne-lui des instructions", a souligné le procureur fédéral.

Qu’est-il advenu de ces armes? "On n’en sait toujours rien" bien que l’accusé ait reconnu les avoir réceptionnées, a fustigé le magistrat. Apporter une réponse sur ce point "aurait eu un sens pour les victimes", les enquêteurs, la justice. Mais "si on ne sait pas, c’est parce que la personne qui sait encore aujourd’hui se tait. Et ça, je trouve ça grave".

Après une brève suspension d’audience, sa collègue Paule Somers a embrayé en se concentrant sur le rôle joué par Hervé Bayingana Muhirwa dans les attentats terroristes qui ont coûté la vie à 32 personnes et fait des centaines de blessés.

Le ministère public a estimé que le Belgo-Rwandais avait sciemment offert une aide indispensable à la réalisation des attentats. "S’il n’a pas lui-même posé de bombe, il a accepté, en toute connaissance de cause, d’aider le groupe tant avant qu’après les attentats, alors que les attaques de Paris avaient déjà eu lieu. Il savait dès lors de quoi ce groupe était capable", a déclaré la procureure générale.

Hervé Bayingana Muhirwa a hébergé Mohamed Abrini et Osama Krayem a deux reprises dans son appartement de la rue du Tivoli à Laeken: le 15 mars, après la fusillade de la rue du Dries à Forest qui a mis en fuite Salah Abdeslam et Sofien Ayari, et le 22 mars après les attentats. Il n’a jamais nié les faits mais affirme les avoir commis sans connaître les intentions terroristes de la cellule. Une allégation réfutée par le ministère public.

Le parquet est même allé plus loin dans son accusation en soutenant que Hervé Bayingana Muhirwa avait aidé Bilal El Makhoukhi à récupérer et cacher les armes de la cellule terroriste, le 21 mars 2016, soit la veille des attentats, dans un lieu resté inconnu à ce jour.

Le ministère public a par ailleurs affirmé, plusieurs messages audio à l’appui, que Hervé avait adopté la kounia de "Abou Amine" au sein de la cellule terroriste. L’accusé a toujours démenti ce nom d’emprunt tandis que l’enquête n’a jamais pu formellement le prouver.

"Hervé Bayingana Muhirwa a aidé la cellule à se maintenir dans la clandestinité et lui est fidèle encore aujourd’hui", a conclu Mme Somers.

La semaine dernière, le ministère public avait déjà demandé de reconnaître comme co-auteurs des attentats djihadistes Oussama Atar (qui fait défaut car présumé mort en Syrie), Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi ainsi que Salah Abdeslam et Sofien Ayari.

Le réquisitoire se poursuivra mardi avec les deux derniers accusés, qui comparaissant libres au procès, à savoir Smail et son frère cadet Ibrahim Farisi. Celui-ci est le seul homme à n’être poursuivi que pour participation aux activités d’un groupe terroriste.