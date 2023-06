Précompte immobilier en Wallonie : voici les communes avec le taux additionnel le plus faible/élevé

Contrairement au revenu cadastral, qui permet de calculer le précompte immobilier et qui est par le SPF Finances, les centimes additionnels, eux, sont fixés par les communes. “En vertu du principe d’autonomie communale, chaque commune a le droit d’opter pour le taux d’imposition additionnel qu’elle souhaite, et de modifier ce taux à chaque exercice budgétaire”, résume l’Union des Villes et Communes de Wallonie sur son site internet. “Ce taux peut donc varier d’une commune à l’autre, de même que les montants que devront payer deux contribuables propriétaires de biens immobiliers ayant un revenu cadastral identique mais localisés dans des communes différentes. ”

D’après les statistiques de l’UVCW, cette année, en Wallonie, le taux additionnel moyen au PRI – qui est l’une des principales rentrées fiscales des communes belges avec les centimes additionnels au précompte immobilier – s’élève à 2.585 centimes additionnels. Ce qui est à peine plus que l’année précédente, contrairement à ce que l’on observe à Bruxelles. Dans la capitale, la moyenne régionale a bondi en un an, passant de 3.053 à 3.255 centimes additionnels au PRI.

Autre constat : la majorité des communes wallonnes ont respecté la recommandation de la circulaire budgétaire régionale. Sur les 262 localités du sud du pays, 164 d’entre elles n’ont pas dépassé le seuil de 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier. Mieux, certaines entités ont même fait de gros efforts pour ne trop taxer les propriétaires. Exemple le plus flagrant avec Amblève et ses 1.200 centimes additionnels au PRI.

Toutefois, si c’est bien dans la province de Liège que se trouve la commune avec les centimes additionnels les plus bas de Wallonie, c’est bien dans le Brabant wallon (2.206 centimes additionnels) que la moyenne est la plus faible. Pas étonnant tant les localités brabançonnes qui dépassent le seuil des 2.200 centimes additionnels sont peu nombreuses.

À l’inverse, comme pour les taxes additionnelles sur l’impôt des personnes physiques, c’est dans le Hainaut que la moyenne provinciale des centimes additionnels (2.742) est la plus élevée en Wallonie. Et, comme un symbole, c’est à Ath que la taxe supplémentaire au précompte immobilier est la plus forte (3.200 centimes additionnels).

Hors Hainaut, Huy (3.100) et Vaux-sur-Sûre (3.000) sont les deux entités où les recettes additionnelles au PRI sont les plus importantes.