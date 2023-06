Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

L’athérosclérose est responsable de 85% des maladies cardiovasculaires, l’une des principales causes de décès en Belgique. Chaque année, ce tueur silencieux tue 23 000 personnes. La Ligue cardiologique belge demande la mise en place d’un programme national de sensibilisation et de prévention.

2. Plus gros mangeur de beignets d’escargots: le podium craque, un concurrent se blesse

Succès de foule pour la première fête de l’escargotière. Et succès aussi pour le concours du plus gros mangeur de beignets d’escargots relancé après 15 ans d’arrêt. Benjamin Van Damme l’emporte, sans exploser le record. Mais de petits incidents sont venus émailler le concours.

3. Toby Alderweireld a marqué le but le plus important de sa carrière

"On peut faire un film de ce scénario, non ?” Même une heure après le match, Toby Alderweireld ne réalisait toujours pas ce qui lui était arrivé. “J’avais déjà marqué des buts de loin avec l’Ajax, mais celui-ci est le plus beau de ma carrière. Et évidemment le plus important.”

4. Manque de sanitaires publics à Mons: vers un “plan toilettes” ?

Le sujet a été abordé plus d’une fois au conseil communal de Mons, notamment. Preuve qu’il requiert de l’intérêt et suscite la discussion. Les toilettes publiques manquent dans la Cité du Doudou.

5. Feu vert pour les alpinistes de Régissa, à Modave

Les grimpeurs pourront toujours escalader le rocher de la vallée du Hoyoux, mais ils devront être plus attentifs au parking.

6. Qui est Paul “le bricoleur” Gheysens, le président de l’Antwerp ?

À coups de bulldozers et de grues, Gheysens a bâti son empire. Ses investissements, qui avoisineront bientôt 160 millions €, ont mené le Great Old sur le toit de la Belgique.

7. Berloz: les employées du CPAS sont-elles en danger ?

Les réfugiés reconnus ont deux mois pour trouver un logement privé. C’est très peu ! Alors, ils deviennent de plus en plus agressifs envers les employées du CPAS qui s’en plaignent.

8. Huy: une pétition pour ouvrir les commerces sur la future esplanade

Et si les commerces du Shopping Batta, à Huy, s’ouvraient sur la future esplanade ? Une pétition est lancée afin de convaincre syndic et copropriété.

9. Voie de la Liberté: ils ont parcouru 350 km en 3 jours dans le Luxembourg

Les cyclistes qui ont participé à la Voie de la Liberté sont arrivés au Mardasson ce dimanche, marquant la fin d’un parcours de 350 km.

10. Pas de miracle pour les Carolos à l’Astrid Bowl

Ethan Dasset et Néo Ip ont montré de belles choses mais ont logiquement été battus par plus forts. Une belle expérience malgré tout.