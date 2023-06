À situation égale, je devrai payer plus ou je serai moins remboursé que l’année passée, pourquoi ?

”Si vous avez plus ou moins la même situation que l’année précédente, celle-ci peut malgré tout avoir changée”, confie Aurore Bertholet, formatrice au SPF Finances, avant d’ajouter : “Vous avez reçu la même chose dans votre poche, mais il peut y avoir eu des modifications comme un peu plus ou un peu moins de précompte, vous aviez reçu une réduction d’impôts par le passé, et vous n’y aviez plus droit. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer cette différence.”

Et si je veux en savoir plus ? “Ne pas hésiter à prendre contact avec notre call-center pour avoir la réponse à votre question, si vous n’arrivez pas à la trouver par vous-même”, conclut Aurore Bertholet.