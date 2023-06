Auparavant, l’homme se situait automatiquement dans la colonne de gauche et la femme dans la colonne de droite. À présent, seul l’âge sera pris en compte et le plus âgé complétera la colonne de gauche. "Il faut être attentif à cette nouveauté, surtout si l’on remplit la déclaration en format papier", rappelle Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Pourquoi? "Parce que les codes ne sont pas préremplis et que l’on peut faire plus facilement des erreurs. Les indépendants doivent également être attentifs à bien remplir les bonnes colonnes. Car le SPF Finances ne dispose pas de leurs informations à l’avance."