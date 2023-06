Le père de Sanda Dia, décédé lors d'un baptême estudiantin, critique la KU Leuven: "Elle est responsable du fait que la vérité n'a pas été révélée"

Le père de la victime n'est pas non plus satisfait de la réaction de la KU Leuven et de son recteur Luc Sels. "Lorsqu'un étudiant de votre université meurt, en tant que recteur, vous devez chercher à savoir ce qui s'est passé, me semble-t-il. Vous tenez les personnes impliquées responsables de leurs actes, vous intervenez de manière décisive. Luc Sels n'a pas fait cela".

Ce dernier aurait dû expulser les membres du Reuzegom de son université, a poursuivi M. Dia. "Il aurait dû les menacer d'arrêter leurs études. Les garçons qui ont tout vu mais qui ne sont pas responsables de la mort de Sanda se seraient alors exprimés. Il ne s'est pas non plus porté partie civile, ce qui lui aurait permis d'avoir accès à toutes les informations contenues dans le dossier judiciaire. Il a tranquillement laissé faire les garçons. (...) La KU Leuven est responsable du fait que la vérité n'a pas été révélée, même lors du procès", a-t-il ajouté.

Selon le père de Sanda, son fils a été pointé du doigt en raison de sa couleur. "Les gens me prouveront que j'ai tort et feront référence à cet autre garçon de couleur dans le cercle. Mais je dis, en tant que père, ce que je ressens au plus profond de mon cœur: Reuzegom, un club d'étudiants élististe, a fait entrer avec Sanda quelqu'un qui ne correspondait pas à son standing. Son père n'avait pas de jardin, pas d'allée, pas de maison à lui. Sanda était trop petit pour eux: "Tout le monde ne peut pas devenir un Géant". Et ils voulaient le prouver", a-t-il conclu.