Un couple belge appelle à l’aide face à une facture d’énergie de 17.000 euros : un bienfaiteur anonyme l’a payée

”Nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes”, expliquent Yannick (28 ans) et Tatiana (33 ans) face à ce geste. L’homme qui les a aidés est un inconnu, qui les a contactés via Facebook. Sa seule condition pour venir en aide au couple : rester anonyme.

”Nous sommes complètement tombés des nues”, raconte Yannick. “L’homme pensait que notre famille méritait une seconde chance. Il nous a demandé notre numéro de compte et nous avons reçu le montant sur notre compte quelques minutes plus tard. Il n’a rien demandé en échange. Il nous a écrit que nous allions pouvoir à nouveau dormir sur nos deux oreilles”.

L’homme a également conseillé au couple de contester la facture, ce qui sera fait, assurent Yannick et Tatiana. Selon Fluvius, gestionnaire de réseau, ils ont consommé quatre fois plus d’électricité et deux fois plus de gaz qu’une famille moyenne de trois personnes. Impossible, disent-ils, mais Fluvius n’en démord pas, les relevés de compteur étant exacts.

”Entre-temps, nous avons également reçu des messages d’autres personnes qui avaient reçu des factures similaires et faramineuses. Il est clair que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela n’arrive pas à d’autres familles. C’est aussi ce qu’espère la personne qui a payé notre facture”.

Le médiateur flamand de l’énergie a appelé les personnes qui reçoivent une facture aussi élevée à ne surtout pas payer et à exiger une enquête.