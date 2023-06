Mais est-ce vraiment intéressant si sa déclaration reste, a priori, simple ? D’autant plus que celui-ci ne peut plus disposer d’un délai spécifique pour les déclarations simples. “Quand on est employé avec une situation fiscale simple, TaxOnWeb permet très facilement de remplir la déclaration parce que la plupart des codes sont déjà préremplis. Et les contribuables qui auraient des questions spécifiques peuvent faire appel au contact centre du SPF Finances. L’expert-comptable est intéressant lorsqu’on doit remplir une déclaration complexe ou lorsqu’on dispose de revenus professionnels à l’étranger”, explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Si TaxOnWeb dispose de données, celles-ci ne sont pas pour autant toujours préremplies dans la déclaration simplifiée. Notamment les frais de garde d’enfant, qu’il faut encoder soi-même. “S’il y a 800 codes, 500 peuvent déjà être préremplis”, nuance Nicolas Honhon du SPF Finances. “Et il faut rappeler que pour la plupart des déclarations d’impôts, il y a moins de 20 codes à remplir”.