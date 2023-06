Quels sont les partis les plus dépensiers en pub sur Meta ?

Une recherche sur l'empreinte des partis politiques belges francophones sur les réseaux sociaux a été publiée par Xavier Degraux, formateur et consultant en réseaux sociaux et marketing de contenu, gestionnaire de projets numériques et maître de conférences à l'ULiège. Au cours des 90 derniers jours, entre le 24 février et le 23 mai 2023, Les Engagés serait “le mouvement politique francophone belge qui a le plus dépensé en publicités ciblées sur ses comptes officiels Facebook et Instagram. Le mouvement a déboursé la somme de 23,9K (mille) EUR, dans un total de 327 publicités ciblées différentes (soit 73 euros pièce), avec un ciblage surtout basé sur des centres d’intérêt spécifiques comme… l’écologie, l’environnement, les produits durables et l’éthique.”