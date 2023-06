“Quand Memes” un jeu de société accusé de propager la culture du viol

Le jeu de société bien connu “Quand Memes”, dont le principe repose sur un jeu de carte est accusé de faire la propagande de la culture du viol sur les réseaux sociaux. Le jeu est plutôt simple, le joueur possède 6 cartes en main avec des écritures “Quand…”. Par la suite, une image, “un mème”, est dévoilée et le but est d’y trouver un lien pour faire la meilleure proposition d’association. “Une image est dévoilée. Il faut y accoler la phrase qui fera le job : crade, hilarante, de toute façon, c’est le juge de ce tour qui décide. S’il est encore capable, entre deux rires incontrôlables, de décréter qui remporte l’image. Le joueur qui la chope est juge de la prochaine manche. Et ainsi de suite, jusqu’à épuisement du bon goût et/ou du tas d’images”, pouvons-nous lire sur la page Facebook d’Asmodee France, qui édite le jeu. Ils décrivent eux-même ce jeu comme étant “transgressif”. “On peut quand même espérer un peu de politiquement correct…ou pas. Quand Mèmes est un jeu d’ambiance transgressif, qui joue sur les mêmes, ces associations images/textes qui font la pluie et le beau temps sur Internet. Transgressif, à tel point qu’un macaron « - de 16 ans » est nécessaire sur la boîte. Le but est simple : chaque joueur a 6 cartes en main, comportant des phrases à base de “quand…” (rajoutez à la suite un événement vraiment sale)”. Sur les réseaux sociaux, certaines des phrases présentes sur les cartes ont fait réagir. Certains internautes demandent que ce jeu soit retiré de la vente.