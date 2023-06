Permis de conduire retiré immédiatement dès 1,2g/l d’alcool dans le sang: quelle consommation d'alcool représente ce taux?

De 1,2 g/l d'alcool à 1,5 g/l une vraie différence ?

Il existe plusieurs stades d’alcoolémie lors de consommation d’alcool. Quand on se situe à 1,2 gramme d’alcool par litre de sang, nous entrons dans la catégorie "ébriété" à plus ou moins 6 verres de vin, selon un tableau qui nous a été mis a disposition par le Pr. Peter Stärkel. Les symptômes ressentis sont: perte du sens des responsabilités, levée des inhibitions, agressivité puis dépression, etc (liste non-exhaustive évidemment). Mais, dans le cas de la conduite de véhicules, y a t-il vraiment une différence d’état notable entre 1,2 et 1,5 gramme d’alcool par litre de sang? "Effectivement, la différence n’est pas majeure car on a déjà de telles altérations avec 1,2 gramme d’alcool par litre de sang que quand on passe à 1,5, c’est à peu près la même chose au niveau des altérations: que ce soit au niveau visuel, au temps de réaction, de la vision, etc", explique le Pr. Peter Stärkel. "On ne voit pas très bien ce que cela va profondément changer sauf éventuellement un effet de dissuasion de dire que voilà : à 1,5g/l, on a encore peut-être un verre ou deux en plus. Cela va peut-être permettre aux gens de s’arrêter plus tôt. Mais physiologiquement parlant, d’un point de vue impact sur les réactions, l’altération de la vision, la possibilité de réagir, etc., cela ne changera pas profondément la donne."

Quand on est à 1,5 gramme d’alcool par litre de sang, on passe dans la catégorie de l’ivresse caractérisée, avec 7 verres et demi de vin (effets d’incohérence dans les propos et problèmes pour réfléchir), selon le tableau qui nous a été mis a disposition par le Pr. Peter Stärkel. Cela vaut pour d’autres alcools, avec des doses différentes en fonction du degré. L'objectif de ce changement réside donc dans une volonté plus de dissuasion, même si évidemment, le Pr. Peter Stärkel l’explique: Deux verres en plus font une différence, mais même sans ceux-ci, il s’agit d’un danger. "Avec 1,2 gramme d’alcool par litre de sang, il y a déjà des altérations profondes, donc prendre le volant dans cet état, cela peut presque être criminel. Même si je pense que l’idée est plus dissuasive, car évidemment, on est encore moins bien à 1,5 gramme d’alcool par litre de sang mais à 1,2 g/l on est déjà tellement altéré que la capacité de conduire est fortement altérée."

Est-il possible d’éliminer l’alcool plus vite ? Pour baisser son taux...

La réponse du Pr. Peter Stärkel est sans appel. "Non, absolument pas. Nous avons une élimination assez constante de l’alcool. C’est 0,1 g (pour la femme) à 0,15g par heure (chez l’homme). Concrètement pour 1,2 gramme d’alcool par litre de sang, il faut 12 heures pour l’éliminer en moyenne. Toutes les choses qu’on a dit: prendre du café, courir, etc., tout cela ne change rien à la vitesse d’élimination. Au contraire, le café semble avoir un effet de ralentissement plutôt que d'accélérateur." Vous l’aurez compris, il n’y a donc que le temps qui permet une élimination naturelle de l’alcool. "Cela ne change rien d’attendre 15 minutes, mais cela dépend de quand on a arrêté de boire. Si on a bu 30 minutes avant, l’alcool sera encore sûrement en train de monter, donc, cela ne va rien changer. Cela monte plus vite que cela ne descend." Il faut attendre 1 heure ou 1h30 afin qu’un verre puisse être éliminé par notre corps, mais encore une fois, cela dépend des personnes.