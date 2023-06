Nathalie, la sœur d’Olivier Vandecasteele, revient sur sa libération : “On avait vraiment besoin de le serrer très fort dans nos bras”

Alors qu’Olivier Vandecasteele annonce vouloir “reprendre contact avec vous tous” progressivement, c’est sa sœur, Nathalie, qui viendra témoigner sur LN24 ce jeudi. Elle est dans l’émission “Premiers sur l’info” qui a débuté à 18h.

Six jours après la libération d’Olivier Vandecasteele, sa sœur Nathalie veut tout d’abord indiquer qu’elle “tenait à remercier tous les journalistes pour avoir relayé toute notre souffrance et cette injustice qu’Olivier avait vécu. Ensemble, avec la population, nous avons eu un élan de solidarité belge et même au-delà de nos frontières qui était sans précédent. Nous, ce que nous voulions clamer, c’était son innocence et cette injustice. Vu le pays dans lequel Olivier était il fallait surtout faire vite pour pouvoir le récupérer”, indique Nathalie qui reconnaît qu’il fallait “mettre une certaine pression sur nos autorités” pour faire bouger les choses et “réaliser un beau geste d’humanité.

Concernant ses émotions lors du retour d’Olivier Vandecasteele sur le sol belge, Nathalie indique que celles-ci étaient bien évidemment très émotives. “L’image de vendredi dernier c’est celle que nous rêvions dans nos têtes afin de tenir et elle s’est donc enfin produite vendredi quand il était enfin là. On avait vraiment besoin de le serrer très fort près de nous… Je crois que je ne l’avais encore jamais serré aussi fort dans mes bras.”

Un moment historique, donc, et dont toute la famille a pu profiter dès l’arrivée de l’ancien détenu sur nos terres. “Nous avions besoin de vivre ces moments en famille avec lui, de le sentir présent. Que ce soit pour mes enfants, mes parents,.. c’était très important”, a-t-elle conclu au micro de LN24.