"Le secteur laitier répond donc à la demande du marché mondial", constate Statbel.

La mozzarella est de loin le fromage plus produit en Belgique devant la catégorie "Autre fromage nature" (19.255 tonnes, -18,4% par rapport à 2021), le fromage frais (12.981 tonnes, +5%) et le fromage de chèvre, qui affiche une forte tendance à la hausse (9.782 tonnes, +32,8%). "Pour produire 9.800 tonnes de fromage de chèvre, 75 millions de litres de lait de chèvre ont été collectés en Belgique et à l'étranger. La part du lait de chèvre belge dans cette production se limite à 46%", souligne Statbel. Enfin, le gouda, en perte de vitesse, affiche une production de 8.679 tonnes l'an dernier (-17,1%).

Au total, la production de fromage en Belgique est restée stable en 2022 (+0,4%), à 109.486 tonnes.

Le lait de consommation, les boissons lactées et les produits laitiers frais constituent les principaux produits du secteur laitier belge, exprimés en volume. En 2022, la production de lait de consommation (lait chocolaté et lait vitaminé y compris) s'élevait à 818 millions de litres (-1,6% par rapport à 2021).

Enfin, les produits laitiers frais comme le yoghourt, les boissons à base de lait fermenté, la crème et les desserts constituent la deuxième plus grande catégorie de la production laitière belge et ont représenté un volume de production total stable de 683 millions de litres.

Des hausses remarquables, selon Statbel, sont constatées pour la production de desserts (+15%), de yoghourt (+8%) et de crème (+8%). La hausse de production de lait fermenté reste limitée à 3%.