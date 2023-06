Avec l’entrée en vigueur de la réforme de l’intégration en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enseignement de type spécialisé va perdre une cinquantaine d’emplois à la rentrée prochaine d’août 2023. Problème : personne ne l’avait vu venir…

2. Tentative de suicide: certains couvrent les frais d'hospitalisation, d’autres non

La mutuelle intervient en cas de tentative de suicide, mais beaucoup d’assurance hospitalisation ne le font pas. Il y a quelques exceptions, et une volonté du monde parlementaire de changer les lois.

3. Doudou: nos conseils pour passer une bonne ducasse

Cette fois, ça y est. L’air du Doudou a déjà retenti à plus d’une reprise à Mons depuis ce mercredi, jour officiel du début des festivités. Celles-ci se poursuivront jusqu’à mardi et le traditionnel feu d’artifice. D’ici là, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui rejoindront le centre-ville pour assister à l’un ou l’autre moment fort, et plus particulièrement le combat dit Lumeçon dimanche, ou simplement boire un verre.

4. Le départ 112 de la Croix-Rouge d’Ampsin sauvé: "Du soulagement"

La direction de la Croix-Rouge a annoncé sa volonté de maintenir le service d’urgence ampsinois, au-delà de fin 2023.

5. Champion ou pas, Geraerts a déjà réussi sa 1ère saison de T1 avec mention

L’entraîneur de l’Union Saint-gilloise, “rookie” comme T1, peut déjà être sacré champion, dimanche. Et l’Union peut lui dire merci.

6. Seraing: une polémique concernant... des œufs de Pâques

Des œufs de Pâques distribués au nom d'une ASBL à des fins privées publicitaires par l'échevine Laura Crapanzano ? Telle est la question soulevée par le chef de groupe PTB en conseil communal. Pour le collège, la pratique n'est pas illégale.

7. Les fleurs de Breuvanne ont encore été volées

Mardi matin, les bénévoles de l’ASBL "La Breuvannoise" ont constaté un vol de fleurs dans le village. Ce n’est pas la première fois.

8. Une entreprise de concassage à Gives ? Le collège dit non, les riverains soulagés

Le collège a relevé près d’une vingtaine de points qui, à ses yeux, posent problème.

9. L’Orne, un autre visage de la Normandie

La Normandie a mille facettes. Parmi elles, l’Orne et ses paysages bucoliques qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans la région.

10. Neuville favori en Sardaigne: “L’étape de vendredi sera cruciale”

Le pilote Hyundai vise un troisième succès sur l’île italienne, un parcours étroit semé d’embûches qu’il adore.