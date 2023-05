Philippe Henry (Ecolo): "Un quota de vols aériens par personne?"

Qu’en est-il de la main-d’œuvre ? “C’est pour cela qu’on a besoin de cette alliance. Le secteur de la construction a besoin de voir clair sur les prochaines années. Il y a beaucoup de travail pour beaucoup de personnes, y compris pour des jeunes femmes. Importer la main-d’œuvre ? Il y a déjà beaucoup de travailleurs étrangers sur les chantiers mais nous devons convaincre chez nous qu’il s’agit d’emplois très utiles et non délocalisables avec de nouvelles technologies”.

Avant d’aborder un autre dossier : l’ouverture et l’inauguration d’un aérobus pour desservir l’aéroport de Charleroi. “Il y a déjà une ligne de bus au départ de la gare de Charleroi, mais il y aura deux lignes supplémentaires vers les gares de Luttre et Fleurus pour permettre un meilleur accès en transports en commun vers l’aéroport”. Et d’évoquer l’aviation de manière générale. “On va devoir diminuer la quantité de marchandise transportée en avion. On doit également limiter nos déplacements en avion et privilégier le train. Un quota de vols aériens par personne ? C’est complexe, le débat n’est pas mûr pour des propositions aussi radicales. Ce qui est clair, c’est qu’on doit diminuer notre consommation de voyages en avion. Si on fait en sorte que prendre le train soit moins cher que l’avion et qu’il y a une offre suffisante, on va déjà diminuer la quantité de gens qui prennent l’avion”.

Le Liégeois est ensuite revenu sur un sujet qui occupe sa ville depuis de nombreux mois : le tram. “C’est un chantier difficile, mais il évolue depuis quelques mois. On voit les travaux qui se réalisent mais c’est vrai que c’est long et impactant pour la ville. Ce qui compte, c’est qu’on termine le plus rapidement possible les travaux impactant pour le centre-ville”.

Enfin, Ecolo peut-il envisager une coalition avec PTB, alors que les élections ont lieu dans un an ? “Ce qui est essentiel, c’est d’avoir un programme engageant sur le plan environnemental et social. Jusqu’ici, le PTB n’a apporté aucune solution. Ils tiennent un discours de critique extrême sur tout. La question ne se pose pas jusqu’ici”.