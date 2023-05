La Chambre adopte en commission le projet de loi contre le racisme et les discriminations

La commission de la santé et de l'égalité des chances de la Chambre a approuvé mercredi après-midi le projet de loi modifiant trois lois destinées à lutter contre le racisme ou la xénophobie, contre certaines formes de discrimination et contre la discrimination entre les femmes et les hommes, un texte désormais porté par la secrétaire d'État à l'Égalité des genres et des chances et à la Diversité, Marie-Colline Leroy.