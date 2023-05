Dans quel cas puis-je obtenir un délai supplémentaire pour rendre ma déclaration d’impôts en Belgique ?

Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines pour soumettre votre grille d’impôts, vous vous demandez si un retard n’est pas envisageable, même avec quelques jours ? Vous sentez que vous ne pourrez pas rendre votre déclaration dans les temps et vous aimeriez que l’on vous accorde un délai ? Votre voisin a déjà bénéficié d’un délai et vous souhaiteriez faire de même, mais vous ne connaissez pas les conditions ? Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances vous répond en vidéo ci-dessus.