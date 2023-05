Sucre, pizza et lait : le podium des plus fortes hausses de prix dans notre panier ce mois-ci

Après la pression exercée par les prix de l’énergie pendant de long mois, l’inflation est désormais portée par l’alimentaire, y compris les boissons alcoolisées, dont les prix ont grimpé de plus de 15,5 % sur un an. Sur les 5,2 % d’inflation enregistrée, plus de la moitié (2,9 points) provient de ce type de produits.

Les prix de l’énergie exercent en revanche une pression à la baisse sur l’inflation. C’est notamment le fait de certains types d’énergie, gaz naturel en tête (-60,4 % sur un an) suivi par l’électricité (-26,3 %), dont les prix sont en baisse par rapport à l’année passée à la même période.

Gaz et électricité sont les deux seuls produits en baisse dans le caddie que nous avons recomposé, comprenant 50 produits de consommation courante. Dans cette sélection de 50 produits, les plus fortes hausses concernent le sucre (+29,1 % en 12 mois), les pizzas et quiches (+28,9 %), ainsi que le lait entier (+28,8 %).

Notons que 19 produits sur les 50 connaissent une hausse dépassant les 20 %, tandis que 19 autres ont vu leur prix osciller entre +10 % et +20 %.

Retrouvez l’évolution des prix de 50 produits dans le graphique ci-dessous.

S’agissant de l’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH), une première estimation pour la Belgique est de 2,7 % pour le mois de mai 2023, selon Statbel.

L’IPCH est utilisé à des fins de comparaison entre pays européens et par la Banque centrale européenne (BCE) pour la détermination de sa politique monétaire. Les résultats de l’indice des prix à la consommation et de l’IPCH ne sont pas identiques, en raison principalement de différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices.