Élections 2024 : la Région ne renonce finalement pas aux listes de suppléants

Dans ce contexte, le gouvernement wallon présente donc, en dernière minute, son projet de décret spécial destiné à revoir certaines règles pour l’élection des prochains députés wallons. "Le gouvernement wallon aurait pu y travailler plus tôt, reconnaît le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS). Nous l’aurions fait si nous n’avions pas connu de telles crises". On connaît le chapelet par cœur: inondations, Covid, accueil des Ukrainiens et crise de l’énergie.

Toujours est-il que, des deux modifications prévues dès 2019 dans la Déclaration de politique régionale, on en a perdu une en cours de route. Il était en effet question de supprimer la liste autonome des suppléants pour le scrutin wallon, comme pour les élections provinciales et communales. La version initiale du texte, approuvée en première lecture en décembre dernier, validait d’ailleurs la fin de cette liste.

Mais l’unanimité n’a pas pu se faire au sein de la majorité wallonne PS, MR et Écolo. Le texte arrive tard dans la législature. Certains présidents de parti comptent sur cette liste de suppléants pour pousser les candidats qu’ils estiment "méritants". Des discussions ont déjà été entamées pour préparer les listes. Et, dans la foulée, des promesses ont sans doute déjà été faites. Et, fait remarquer la députée MR Diana Nikolic, l’avis du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de décret n’était pas très soutenant.

Bref, ce ne sera pas pour cette fois.

Il n’en reste pas moins que la seconde modification est retenue. On revoit un dispositif a priori technique mais pas sans effet: le seuil d’accès à l’apparentement passe de 66% à 33% pour l’élection des membres du gouvernement wallon.

"À minuit j’étais élu, à 2h du matin, je ne l’étais plus"

Pour rappel, pour les listes qui participent aux élections d’un Parlement en Belgique, il existe un premier cap à passer: il faut atteindre un seuil de 5% des votes valables pour participer à la distribution des sièges. C’est le seuil électoral.

Dans un second temps, l’apparentement est un système complémentaire de répartition des sièges par addition des voix recueillies au sein des circonscriptions d’une même province. L’objectif est de limiter le nombre de voix perdues. Pour accéder à cette répartition, le seuil d’accès est fixé à 66% du diviseur électoral. Il va être réduit de moitié (33% donc).

Pourquoi changer le système ? "Même si le mécanisme en tant que tel est vertueux, il a des effets pervers, analyse le chef de groupe MR Jean-Paul Wahl. Avec le transfert et le mode de calcul, des sièges basculent d’un arrondissement ou d’un parti à l’autre sans qu’on le comprenne ou qu’on puisse le prévoir. "

Il se souvient de la nuit du 13 octobre 1985. "Avec ce système, raconte-t-il, à minuit, j’étais élu. À 2 heures du matin, je ne l’étais plus. C’est complètement aléatoire."

Un compromis, c’est déjà ça

Stéphane Hazée (Écolo) souligne quant à lui la disparité et une forme de distorsion que ce seuil d’apparentement génère sur le terrain: "Aujourd’hui, par exemple, ce seuil électoral par apparentement est de 9,52% en Wallonie picarde, de 13,33% pour Mons et Centre, de 16,66% pour Dinant-Philippeville. Ils seront tous divisés par deux. Avec la réforme proposée, on pourra instaurer une plus grande justice dans la distribution des sièges et une meilleure représentation proportionnelle".

Chez Écolo, on préférerait clarifier plus nettement la situation et supprimer carrément le seuil d’apparentement, tout en conservant le pilier que représente le seuil électoral de 5%. "Mais le compromis a été fait sur une diminution de moitié du seuil d’accès à l’apparentement, ce qui va déjà résoudre des difficultés."

Le texte a été voté à l’unanimité, en commission des Affaires générales du Parlement wallon. Il sera proposé au vote, après rapport oral, ce mercredi en séance plénière, en même temps que le projet de décret modifiant l’organisation des élections communales et provinciales.