Dois-je déclarer les revenus de mes ventes sur Vinted dans ma déclaration d’impôts 2023 ?

Comme de nombreux Belges, vous achetez et vendez de plus en plus de vêtements (ou autres articles) sur la plateforme de seconde main Vinted ? Vous vous demandez si les revenus de t-shirts, pantalons, chaussures refourgués à bas prix peuvent vraiment être imposables ? Avec l’essor de plateformes comme Vinted, vous n’êtes évidemment pas seul à vous poser ces questions. Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines avant l’échéance, Nicolas Honhon, conseiller général au SPF Finances vous répond en vidéo ci-dessus.