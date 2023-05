Faut-il déclarer les primes gaz-électricité reçues sur ma déclaration d’impôts ?

Avec la crise énergétique et l’inflation en Belgique, vous avez bénéficié d’un forfait énergétique de base (sur le gaz et/ou l’électricité) en 2022 et vous souhaitez savoir si vous devez les déclarer sur votre prochaine grille d’impôts ? Alors qu’il ne reste plus que quelques semaines avant l’échéance, Nicolas Honhon, conseiller général au SPF Finances vous répond en vidéo ci-dessus.