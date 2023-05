Pérou: une saisie de 58 kg de cocaïne floquée de symboles nazis en route vers la Belgique

C'est la première fois que la police antidrogue dit saisir une cargaison de cocaïne portant des symboles de l'Allemagne nazie (1933-1945). Le Pérou est parmi les trois plus grands pays producteurs de cocaïne au monde, avec la Bolivie et la Colombie. Les autorités estiment sa production à 400 tonnes par an. Quelque 22 tonnes ont été saisies en 2022.