Libération d'Olivier Vandecasteele: Olivier Vandecasteele est arrivé en Belgique ! (vidéo)

L'avion d'Olivier Vandecasteele vient d'atterrir. ©Capture d'écran LN24

A sa sortie d'avion, Olivier Vandecasteele a été accueilli par sa famille et ses proches, tous sourires. Ils ont scandé le nom d'Olivier et l'ont applaudi alors qu'il sortait de l'A400M qui l'avait transporté depuis le sultanat d'Oman. L'humanitaire, amaigri et ému, a ensuite étreint ses parents, ses sœurs et d'autres proches.

Une délégation du gouvernement fédéral, composée notamment du Premier ministre Alexander De Croo et de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, est également présente à Melsbroek. Elle reste cependant, dans un premier temps, en retrait des retrouvailles familiales.