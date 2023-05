Libération d'Olivier Vandecasteele: Le sultanat d'Oman, un discret intermédiaire diplomatique entre la Belgique et l'Iran: "Un travail positif"

Le ministère des Affaires étrangères du sultanat d'Oman a communiqué sur l'aide apportée par le pays dans les négociations entre la Belgique et l'Iran pour permettre les libérations d'Olivier Vandecasteele et d'Assadolah Assadi. Une démarche qui s'inscrit dans la tradition de ce pays particulier au sein du Golfe, comme le souligne Thierry Kellner, docteur en relations internationales et maître de conférence à l'Université Libre de Bruxelles (ULB).