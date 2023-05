Les Belges se déplacent majoritairement à pied ou en voiture, le vélo progresse

Les transports en commun et le vélo représentent les deux principales alternatives à la voiture, selon cette enquête, avec respectivement 65% et 56% des répondants. Le SPF Mobilité souligne que les enjeux environnementaux et climatiques peuvent, en partie, expliquer ces alternatives.

Près d'un tiers des cyclistes souhaitent par ailleurs augmenter leur utilisation du vélo dans les douze prochains mois et un non-cycliste sur cinq indique sa volonté de se mettre à la bicyclette. En outre, 14% des utilisateurs d'un vélo non-électrique déclarent envisager le passage à l'électrique.

Ces déplacements cyclistes se font majoritairement pour des trajets entre le domicile et le travail ou pour faire des courses. Des disparités sont toutefois signalées entre les Régions : un peu plus d'un quart des Flamands disent ne jamais rouler à vélo, contre 65% à Bruxelles et 70% en Wallonie.

L'enquête souligne encore que plus de la moitié des répondants prennent le train au moins une fois par an. Quatre sondés sur dix (39%) ne l'utilisent que quelques fois par an mais, parmi les plus jeunes, le rail a bien plus de succès : près d'un quart des 18-24 ans, principalement les étudiants, embarquent dans un train au moins une fois par semaine. Cette part des utilisateurs réguliers diminue ensuite progressivement avec l'âge.

Enfin, un quart des répondants sont identifiés comme "sédentaires", c'est-à-dire ne se déplaçant ni à vélo, ni à pied au moins une fois par semaine. Cette proportion augmente dans les zones non urbaines, pour atteindre 27% en Flandre et 32% en Wallonie.