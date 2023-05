Alexander De Croo réagit à la libération d’Olivier Vandecasteele: “Ce retour en Belgique est un soulagement”

Olivier a passé 455 jours en prison à Téhéran. Dans des conditions insoutenables. Innocent. Ce retour d’Olivier Vandecasteele, en Belgique, est un soulagement. Un soulagement pour sa famille, ses amis, ses collègues. J’ai pu avertir sa famille, tôt ce matin de sa libération.

Je tiens ici personnellement, et je le fais aussi au nom de tous les membres du gouvernement, à saluer le courage et la force de ses proches. Avec qui nous avons œuvré chaque jour, ces derniers 455 jours, à un retour d’Olivier. Je le dis très sincèrement et je pense à ses parents, ses sœurs, son meilleur ami Olivier Van Steirtegem. Si nous ne nous étions pas fait confiance. Si nous n’avions pas travaillé, main dans la main, à sa libération, nous ne serions pas parvenus à ramener leur fils, leur frère, leur ami, là où il doit être : ici. À nos côtés.

Dans notre pays, dans son foyer, près des siens. Je souhaite également remercier nos diplomates belges et nos services de sécurité et de la sûreté pour leur professionnalisme et tous les efforts qu’ils ont déployés pour rendre un retour possible. C’est grâce à vous qu’Olivier est libre aujourd’hui. Le sort d’Olivier Vandecasteele occupe nos esprits depuis plus d’un an.

Pour moi, le choix a toujours été clair : la vie d’Olivier a toujours primé. C’est une responsabilité que je prends sur moi. Et que j’assume. Nous n’abandonnons, en Belgique, personne. Encore moins un innocent.”